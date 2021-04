Trailer di ONE PIECE 972: l'evento che cambiò per sempre il mondo

Durante la sua vita, Oden Kozuki ha navigato sulle navi più importanti della sua epoca. Nel flashback che è stato al centro degli ultimi episodi di ONE PIECE lo abbiamo visto affrontare e fare amicizia con Barbabianca e poi fare lo stesso con Gol D. Roger. Con quest'ultimo ha girato per tutto il mondo, arrivando fino all'isola finale.

Conclusa la storia di Roger con la sua esecuzione, Oden Kozuki ora deve pensare soltanto a ciò che accade nel suo paese. La terra di Wano è stata ridotta a una discarica dall'attuale shogun Orochi che, tenendo sotto scacco il legittimo erede al trono, è riuscito a renderla una fabbrica di armi per Kaido. Oden non ha potuto fare altro se non osservare e stare al gioco, questo finché alcuni eventi non hanno smosso la situazione.

Il trailer di ONE PIECE 972 ci mostra cosa succederà dopo la definitiva presa di posizione di Oden e dei suoi Foderi Rossi. L'ex pirata ha deciso di affrontare finalmente Kaido e la sua ciurma in modo tale da spezzare il giogo che hanno imposto alla leggendaria terra dei samurai. Come mostra il video in basso, Oden e gli altri si troveranno al fianco un alleato imprevisto, che li aiuterà contro Kaido.

Sappiamo tuttavia che la battaglia non sarà foriera di vittoria per la terra di Wano, dato che nel presente Kaido domina ancora. ONE PIECE 972 sarà distribuito su Crunchyroll la prossima settimana.