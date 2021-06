Trailer di ONE PIECE 980: il pesante tradimento e i suoi effetti devastanti

I protagonisti dell'anime di ONE PIECE hanno combattuto per diversi giorni contro Kaido, Orochi e i loro uomini. Tuttavia non immaginavano che tra le loro fila ci fosse un traditore che ha sempre fatto scoprire in anticipo i loro piani, permettendo all'imperatore e agli alleati di prevenire tutte le loro mosse. Alla fine però Kanjuro si è rivelato.

Sembrava non ci fosse quasi più nulla da fare per i Foderi Rossi, ma l'arrivo imprevisto di Rufy, Law e Kid ha sconvolto le carte in tavola. Nell'apprezzatissimo episodio 978 di ONE PIECE abbiamo visto il terzetto di capitani distruggere le forze di Kaido al largo di Wano, liberando così la via verso Onigashima all'esercito di samurai.

Kanjuro però non è rimasto a osservare la situazione e, nel trailer di ONE PIECE 980, vediamo tutto ciò che ha intenzione di fare la prossima settimana. In basso possiamo vedere il video in questione pubblicato domenica 20 giugno dove il teatrante è in volo su un uccello disegnato, ma è costretto ad affrontare Sanji. Tuttavia, con le sue tecniche a base d'inchiostro, mette in difficoltà i protagonisti e i loro alleati, riuscendo a fuggire inerme con Momonosuke.

ONE PIECE 980 si intitolerà "Promessa di lacrime! Il rapimento di Momonosuke", cosa succederà al giovane figlio di Oden?