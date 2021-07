Trailer di ONE PIECE 982, arrivano i Tobi Roppo! Alla regia torna l'acclamata Ishitani

Ormai la saga di Wano ha cambiato completamente marcia, portando i protagonisti e i loro alleati verso la battaglia finale con Kaido delle Cento Bestie e la sua ciurma. Nell'anime di ONE PIECE abbiamo visto l'arrivo definitivo di Jinbe in ciurma, dopo tanti rinvii, indecisioni e problemi. Al completo, Rufy e compagni si dirigono a Onigashima.

I pirati di Kaido però sono tutti raggruppati sull'isola per prepararsi al Festival del Fuoco. L'imperatore ha inoltre come ospite Big Mom, con i due che hanno creato l'alleanza più distruttiva del mondo di ONE PIECE. Non sarà semplice per i protagonisti e nel prossimo episodio conosceremo alcuni degli avversari che dovranno forzatamente affrontare.

Il trailer di ONE PIECE 982 che potete osservare in basso ci propone una veloce panoramica di tutti i personaggi coinvolti nel prossimo episodio. Vediamo Kaido e Orochi ma anche alcuni degli attesissimi Tobi Roppo, i sei ex capitani ora al servizio dell'imperatore. Si notano subito le scelte stilistiche dell'episodio che sarà diretto da Megumi Ishitani, regista che aveva già diretto l'acclamatissimo ONE PIECE numero 957.

Disponibile anche su Crunchyroll da domenica 11 luglio 2021 con sottotitoli in italiano, ONE PIECE 982 si intitolerà "La carta vincente di Kaido - Entrano in scena i Sei Compagni Volanti".