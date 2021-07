Trailer di ONE PIECE 985: cosa succederà ora a Onigashima?

I pirati di Monkey D. Rufy hanno dovuto superare tante peripezie dal loro arrivo a Wano. Si sapeva che la saga di ONE PIECE che li avrebbe portati a sconfiggere Kaido delle Cento Bestie sarebbe stata ricca di insidie e così è stato. Ora però c'è l'ultimo ostacolo, la battaglia che si terrà a Onigashima e che decreterà il vincitore della guerra.

La liberazione di Wano passa infatti per la sconfitta dei pirati delle cento bestie che si sono radunate sull'isola al largo della massa di terra principale per il Festival del Fuoco. Non senza problemi, Rufy e i suoi alleati hanno raggiunto Onigashima in ONE PIECE 983 e hanno iniziato a camuffarsi come i pirati di Kaido per permettere all'infiltrazione di cominciare più agevolmente. Ora che si sono infiltrati, Rufy e compagni hanno già avuto i primi problemi, con Zoro che ha anche usato una tecnica clamorosa.

Cosa succederà in ONE PIECE 985? Gli eventi del prossimo episodio vengono parzialmente rivelati dal classico trailer di presentazione. I pirati di Kaido gozzovigliano e non si fanno problemi nello sprecare il cibo, buttandolo anche per terra. Tutto ciò non sta bene a Rufy che si vede di spalle alla fine del video disponibile in basso. E proprio in quei momenti si intravede il titolo che, tradotto, significa "I sentimenti verso O-Tama - L’attacco furioso di Rufy".

Iniziano quindi le danze in ONE PIECE che porteranno Rufy al confronto con Kaido.