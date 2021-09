Trailer di ONE PIECE 993: una pesante battaglia per l'onore

La terza fase della saga di Wano non è iniziata con i migliori auspici. La preparazione dei protagonisti di ONE PIECE ha subito molte battute d'arresto, nonostante la segretezza dell'operazione. Il motivo? Tra i Nove Foderi Rossi c'era la spia Kanjuro, in realtà un Kurozumi. Ciò ha portato a diverse difficoltà che ancora devono essere risolte.

Alcuni di questi nodi stanno però per venire al pettine. Kanjuro si era recato a Onigashima con Momonosuke, ormai nelle mani di Kaido e Orochi, ma anche l'alleanza tra samurai e pirati ha raggiunto l'isola del demone con tutti i suoi ranghi. Così nel trailer di ONE PIECE 993 pregustiamo lo scontro tra Kanjuro e i suoi ex compagni.

Nelle brevi scene disponibili nel video in basso, vediamo il teatrante ancora una volta sorridente, col suo volto pallido, davanti a Kiku. Anche gli altri dei Foderi Rossi più Izo si intravedono nei pochi secondi a disposizione, ma ancora una volta l'anime di ONE PIECE dà spazio a Yamato. La figlia di Kaido, che si è completamente mostrata a Rufy, racconta parte della sua vita e i suoi desideri. Riuscirà a convincere il pirata col cappello di paglia?

Come già rivelato dalle anticipazioni dei titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE, l'episodio 993 si intitolerà "Esplosione?! La serratura che lega la libertà di Yamato!".