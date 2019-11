Nel trailer dell'ottava puntata di SAO - War of the Underworld vediamo in azione Vector

Dopo aver visto la settima puntata di SAO - War of the Underworld su VVVVID, gli appassionati dell'opera sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi. Vi presentiamo quindi il promo e le prime immagini dedicate alla prossima puntata della serie animata.

In calce alla notizia potete trovare un tweet che mostra i protagonisti principali dell'anime prodotto da A-1 Pictures e diretto da Manabu Ono, inoltre è presente un secondo messaggio in cui l'account ufficiale sao_anime ci mostra con un breve video di trenta secondi il devastante potere di Vector.

La puntata andrà in onda il prossimo 30 novembre, in Italia è presente nel catalogo di VVVVID e di Amazon Prime Video, servizio creato dalla multinazionale di Jeff Bezos. Ricordiamo inoltre che a Natale sarà disponibile il primo cofanetto di Sword Art Online: Alicization - War of the Underworld, contenente le versioni blu-ray o dvd dei primi tre episodi, un cd della colonna sonora, un opuscolo di dodici pagine e numerose altre sorprese che lo rendono un acquisto obbligato per tutti i fan dell'opera scritta da Reki Kawahara e illustrata dall'artista abec.

Cosa pensate che accadrà nell'attesa puntata numero 8 della serie con protagonisti Kirito, Eugeo e Alice? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.