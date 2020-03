Primo trailer per l'OVA dell'esilarante anime Oresuki, in Giappone debutterà al cinema

In Oresuki l'assurdo è all'ordine del giorno, ma nessuno avrebbe mai potuto aspettarsi che una delle caratteristiche principali dell'anime sarebbe stata trasposta nel mondo reale. Nonostante la poca pubblicità e delle aspettative molto contenute infatti, la serie è letteralmente esplosa in Giappone, guadagnando persino un debutto cinematografico.

L'OVA di Oresuki, confermato subito dopo la conclusione della prima stagione, sarà proiettato nei cinema giapponesi a partire dal 23 maggio 2020, come chiaramente anticipato dal trailer visibile in calce all'articolo. Una settimana esatta prima del debutto è stato anche organizzato un evento speciale dedicato alla serie, in cui verrà presumibilmente confermata la produzione della seconda stagione.

Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di recuperarlo, vi anticipiamo che l'anime racconta le avventure di Amatsuyu Kisaragi, detto Joro, un ragazzo con un carattere solare e amichevole. Dopo aver ricevuto due finte dichiarazioni dalla presidente del consiglio studentesco Sakura Akino e dalla sua amica d'infanzia Aoi Hinata, in realtà innamorate del suo migliore amico Sun-chan, Joro mostra il suo vero volto, ovvero quello di un ragazzo egocentrico ed individualista, e si convince ad aiutarle entrambe per poi conquistare quella che verrà rifiutata.

La trama, banale sulla carta, è impreziosita da esilaranti rotture della quarta parete, in cui lo stesso protagonista si fa beffe degli stereotipi delle classiche commedie romantiche. La serie è stata trasmessa nell'ultimo terzo del 2019.

E voi cosa ne pensate? Avete già recuperato l'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste farvi un'idea invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Oresuki.