Trailer per Pluto: il manga di Naoki Urasawa diventa un anime per Netflix nel 2023

Si è parlato per tanto tempo di un anime tratto dai manga di Naoki Urasawa. Il genio del thriller nipponico, che da anni pubblica manga sempre più appassionanti e ricchi di suspense, non ha visto infatti molti adattamenti dei propri lavori. Soltanto Monster ci era riuscito, ma adesso arriva anche il turno di Pluto.

A differenza degli altri lavori, Pluto è un lavoro basato su una storia non originale, riprendendo il mondo di Astro Boy di Osamu Tezuka. A fare da protagonista però non c'è il bambino robotico capace di salvare tutti, bensì un altro dei robot speciali che vivono in quest'epoca: Gesicht. Il poliziotto androide si mostra nel primo trailer di Pluto, in realtà più uno sneak peek, di oltre quattro minuti che dà una panoramica della situazione raccontando una scena dell'anime.

In questo video di Pluto disponibile in alto, si vede Gesicht guidare la propria auto in una città futuristica e dirigersi verso una zona desolata, ricca di pale eoliche e con un campo di fiori al cui centro c'è però una sorta di terreno vuoto dalla forma circolare. Entrato in un edificio lì nei pressi, deve affrontare un robot capace di far sciamare fuori dalla sua bocca degli scarafaggi robotici. Abbattuto il nemico, Gesicht si trova poi di fronte una minaccia colossale che lo fa impallidire.

Questo primo sneak peek di Pluto senza voci è stato quindi carico sia di suspense che di azione, facendo terminare il tutto con le comparse di Atom e Uran. Vengono anche rivelati i tre doppiatori, con Shinshu Fuji nel ruolo di Gesicht, Yoko Hikasa in quello del famoso Astro Boy e infine Minori Suzuki per quello di Uran.

Pluto arriverà su Netflix nel 2023, quindi durante i prossimi mesi si saprà qualche dato più preciso sulla sua finestra d'uscita.