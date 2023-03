Il trailer di Pokémon con il finale di Ash conquista il Giappone: il promo nelle stazioni

Pokémon è uno dei franchise più famosi al mondo. Tutto nacque con la creazione, in Giappone, dei videogiochi Pokémon Rosso e Pokémon Verde negli anni '90, dai quali scaturì una mania che dura ancora oggi. Come è ben noto, però, oltre ai videogiochi, un perno di questo franchise è l'anime di Pokémon in onda da oltre un ventennio.

La serie ha seguito le avventure di Ash Ketchum, un giovane allenatore di Pokémon, e il suo fedele compagno Pikachu. Ormai bisogna parlare al passato, dato che Pokémon abbandonerà il suo protagonista definitivamente, lasciando spazio ad alcune giovani leve. Considerato che l'anime di Pokémon: Esplorazioni si concluderà a fine marzo, anche la lunga carriera del giovanissimo allenatore - culminata proprio pochi mesi fa con la vittoria della sua prima vera e importante Lega Pokémon - si concluderà.

L'ultimo episodio ormai è al centro delle attenzioni. Dopo i saluti del Team Rocket negli scorsi episodi, il pubblico si sta preparando a dire addio al protagonista. Per promuovere questo importantissimo finale, le stazioni di Tokyo sono state invase da una pubblicità come quella che si vede in basso. Il promo del finale di Pokémon vede tutta l'avventura di Ash tra le varie serie, con alcuni dei momenti topici della sua carriera, con le medaglie ottenute, i pokémon catturati, i compagni di viaggio conosciuti e tanto altro ancora. Un promo che prende un'intera parete con diverse scene per raccontare un viaggio importante e lunghissimo.

Da aprile invece sarà il turno di Roy e Liko insieme ai loro pokémon, in una serie completamente nuova che vedrà un altro tipo di viaggio.