Trailer e poster per ONE PIECE volume 96: l'uscita è dedicata al Re dei Pirati

Come ogni inizio mese, Weekly Shonen Jump dà il via alle vendite dei suoi manga. Essendo la rivista molto seguita, i tanti titoli pubblicati costringeranno i fan all'assalto di fumetterie fisiche e digitali in Giappone, questo mese ancora di più del solito dato che è tornato l'atteso volume di ONE PIECE.

Il tankobon numero 96 di ONE PIECE ha debuttato negli store giapponesi oggi 3 aprile 2020 e per l'occasione la Shueisha ha promosso il lancio il più possibile. Ha infatti preparato un breve trailer promozionale che potete visionare in alto. Nei pochi secondi, il jolly roger dei Mugiwara sventola, lasciando poi il posto alla copertina del volume 96. La schermata, allargandosi, mostra alcune tavole fondamentali nella storia di ONE PIECE dove si parla del Re dei Pirati, della D e del mitico tesoro nascosto su Laugh Tale. Ad accompagnare ci sono tante voci più o meno conosciute tra cui anche la risata di Roger. Infatti proprio il volume si concentrerà sul flashback di Oden e sul raggiungimento dell'ultima isola della Rotta Maggiore.

In più, per attirare ancora i fan, la Shueisha ha fatto preparare un poster di ONE PIECE da apporre nelle edicole e fumetterie. I protagonisti su sfondo rosso sono nient'altri che i pirati di Roger, i leggendari che da poco sono stati svelati nell'SBS del volume 96 di ONE PIECE. Si preannuncia indubbiamente l'arrivo di un tankobon eccezionale per chi segue soltanto le uscite in formato volume. Sempre lo stesso tankobon ha confermato le eccezionali vendite di ONE PIECE a livello mondiale.