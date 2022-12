Trailer e poster per Ron Kamonohashi, il nuovo anime dall'autrice di Tutor Hitman Reborn

Akira Amano è un nome molto noto nel mondo dei manga. L'autrice giapponese si è occupata infatti, per ben otto anni, della produzione di Tutor Hitman Reborn, un manga su una particolare mafia pubblicato su Weekly Shonen Jump e che ottenne anche successo con degli anime. A distanza di anni, adesso è il turno della sua nuova storia, Ron Kamonohashi.

Dopo le parentesi Psycho Pass ed Eldlive, Akira Amano si è lanciata in questo progetto completamente nuovo e che è più incline al genere giallo e mistery, pubblicato su Shonen Jump+ dal 2020 . Ron Kamonohashi: Deranged Detective si è distinto subito per le visite ricevute sull'app del magazine digitale e nelle vendite dei volumi e per questo si è parlato di un anime, poi confermato alla Jump Festa.

Adesso arriva il primo trailer di Ron Kamonohashi: Deranged Detective, mostrato proprio all'evento di casa Shueisha tenutosi tra il 17 e il 18 dicembre. Nel panel dedicato è stato mostrato questo video disponibile in alto, poco più di un minuto di scene che si concentrano su vari personaggi. Quasi senza voce, una canzone di sottofondo che alimenta l'atmosfera thriller e una sfilata di protagonisti coinvolti in questa situazione misteriosa, terminando ovviamente con il misterioso protagonista che ha lo sguardo completamente coperto dalla frangia dei capelli.

Il tutto è stato coadiuvato da una key visual di Ron Kamonohashi, con il protagonista al centro che proietta un'ombra che si scontra con la sovrapposizione della sua silhouette di profilo, mentre lo sfondo è stato dedicato a tanti pezzi di puzzle che si incastrano in alcuni punti e che sembrano cadere in altri. Riuscirà l'anime dello studio Diomedea e con la regia di Shota Ihata a mostrare le stesse particolarità del manga di Akira Amano?