Un trailer presenta City Hunter the Movie: Angel Dust, la data di uscita del film anime

Titolo iconico degli anni Ottanta, City Hunter sta per tornare con un film animato che metterà la parola fine alla storia leggendaria di Ryo Saeba. Un nuovo teaser trailer presenta in via definitiva la pellicola, svelandone il titolo completo, lo staff e la data di uscita.

Nel dicembre del 2022 veniva presentata la locandina del film di City Hunter di cui ancora non si sapeva il nome ufficiale. Il lungometraggio anime ha ora un titolo, svelato insieme ad altre importantissime informazioni attraverso un filmato promozionale.

Il nuovo film del franchise si intitolerà City Hunter the Movie: Angel Dust e uscirà nei cinema giapponesi nella stagione autunnale dell'anno in corso. Il teaser mostra alcune sequenze del film, riportandoci al fianco di Ryo Saeba e della sua Mini Cooper rossa, della sua ossessione per il gentil sesso, e del suo defunto partner Hideyuki Makimura. La clip presenta anche la sigla del film, Get Wild di TM Network, la stessa del finale dell'anime originale.

Angel Dust celebrerà il 35° anniversario della serie anime televisiva e includerà uno staff di ritorno. Akira Kamiya tornerà dunque a prestare la sua voce a Ryo. E voi siete pronti a questo nuovo capitolo dell'opera di Tsukasa Hojo, cominciata nel 1985 sulle pagine di Weekly Shonen Jump? Vi salutiamo lasciandovi al primo teaser del film di City Hunter.