Trailer per Ron Kamonohashi: l'anime thriller di Akira Amano pronto al debutto

Akira Amano è una delle autrici più famose sulla scena internazionale, avendo firmato alcuni titoli che ancora oggi vengono ricordati. Oltre la sua partecipazione alla produzione dell'anime Psycho Pass, del quale ha curato anche l'adattamento manga, il suo nome è legato in particolare a Tutor Hitman Reborn, ElDlive e al nuovo Ron Kamonohashi.

Quest'ultimo è un manga che debuttò su Manga Plus nel 2020, tradotto in inglese dai capitoli che venivano pubblicati sulla rivista digitale di Shueisha, Shonen Jump+. Avendo un nome di spessore, Akira Amano è riuscita a portare con sé alcuni dei vecchi lettori e questi hanno aiutato la serie a crescere man mano, per poi guadagnare la propria popolarità. Un processo che ha portato all'annuncio dell'anime di Ron Kamonohashi.

L'anime debutterà il 2 ottobre 2023, in occasione della stagione autunnale che chiuderà l'anno, con la produzione di Studio Diomedea. Come si può vedere dal nuovo trailer di Ron Kamonohashi, si tratta di un anime incentrato sugli omicidi e sulla loro risoluzione. Un giallo che ha fatto impazzire il Giappone e che farà lo stesso in formato anime, con Totomaru Isshiki che cerca di risolverli. Tuttavia, il suo buon carattere e il suo modo di fare non lo renderanno idoneo a certi compiti, e così si rivolgerà a Ron Kamonohashi, un detective privato dal fare misterioso ed enigmatico ma molto bravo, e che in questo video si vede soltanto per alcuni istanti nelle fasi finali.

Siete pronti per risolvere Il Mistero di Ron Kamonohashi? Ecco quale fu il primo trailer rivelato alla Jump Festa 2023 di quest'anme.