Trailer di Sailor Moon Cosmos, l'ultima avventura della guerriera della luna

Sailor Moon è una vera e propria istituzione. Naoko Takeuchi ha fatto centro negli anni '90 con questa storia dedicata alle ragazze, che ha completamente trasformato la visione del target in quegli anni, rendendolo non più soltanto incentrato sull'amore ma anche sull'azione. Per questo è uno dei manga adatti a un pubblico più ampio.

Non è un caso quindi se negli USA c'è stato il tentativo di creare una serie americana di Sailor Moon, naufragata però in poco tempo. La storia giapponese però è ancora sulla cresta dell'onda, grazie al rifacimento operato negli ultimi anni che si è posto l'obiettivo di adattare fedelmente tutta l'opera di Naoko Takeuchi. La mangaka ha dato via libera al progetto che culminerà con la serie di film Sailor Moon Cosmos, ultimo atto per la guerriera sailor.

Il trailer di Sailor Moon Cosmos proposto in Giappone tramite il canale ufficiale del film dà il via alle danze. Usagi avrà a che fare con tre personaggi: Taiki Ko, Seiya Ko e Yaten Ko, tre ragazze orgogliose e determinate, introdotte nel video disponibile in alto. Le tre Sailor Starlight verranno ufficialmente presentate al pubblico come compagne di scuola della protagonista e poi come guerriere che mostreranno in fretta il potere di cui sono dotate.

Il primo film di Sailor Moon Cosmos debutterà in Giappone il 9 giugno, seguito da una seconda parte che arriverà pochissime settimane dopo, il 30 giugno. Non ci sono notizie per una proiezione internazionale, anche se Netflix ha sempre tenuto d'occhio il franchise portando ai fan le ultime novità il prima possibile, come fatto con Sailor Moon Crystal e Sailor Moon Eternal.