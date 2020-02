Primo trailer per Shonan Junai Gumi: si rivivono le avventure di Young GTO

L'anime di GTO - Great Teacher Onizuka ha fatto il giro del mondo grazie al carattere e irriverenza del suo protagonista, Eikichi Onizuka, 22 anni, celibe. La sua avventura alla ricerca di una ragazza con cui perdere la verginità non è iniziata però dietro la cattedra, bensì quando sfrecciava ai tempi di Shonan Junai Gumi insieme a Ryuji Danma.

Questo lato di storia spesso poco conosciuto dai fan sta per ricevere un live action: Amazon Prime ha annunciato un adattamento di Shonan Junai Gumi alcune settimane fa. Questo debutterà tra due settimane e, vista la vicinanza con l'uscita, è l'ora di visionare il primo trailer e la foto del cast principale al completo.

Il trailer che potete vedere in alto per Young GTO: Shonan Junai Gumi live action è stato distribuito mercoledì 12 febbraio e in un minuto e mezzo mette in mostra tutta la spensieratezza della giovinezza di Eikichi e Ryuji. Gli OniBaku però non saranno solo impegnati con le ragazze, ma saranno costretti ad affrontare altri teppisti in risse e gare su motocicletta.

Il cast è composto da Yurina Yanagi, Shiori Yoshida, Kasumi Yamaya, Misato Morita, Eita Okuno, Kū Ijima, Katsuya Takagi, Kazunori Mimura, Mizuki Maehara, Karin Ono, Yūki Takao, Yūtarō, Atomu Mizuishi, Kaito Yoshimura e Keisuke Higashi. Invece, come guest star, saranno presenti Yōko Minami, Kunihiko Ida, Shunsuke Daitō, Yoshinori Okada, Eisaku Yoshida e Togi Makabe.

La band T-BOLAN si occuperà della opening e theme song "Hanashitakunai" (Non voglio lasciarti andare); Takashi Sorimachi presenterà anch'egli una canzone importante per lo show intitolata "POISON~Iitai Koto mo Ienai Konna Yo no Naka wa~". La serie debutterà il 28 febbraio su Amazon Prime Video, siete pronti a vedere in azione il giovane GTO in Shonan Junai Gumi?