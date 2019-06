Il trailer della stagione 4 di My Hero Academia cita un importante evento passato

Poche scene della prima stagione di My Hero Academia sono più iconiche di quella in cui All Might afferma che Midoriya ha tutte le caratteristiche di un eroe, indicata da più fan come il momento che ha reso famosa la serie di Kohei Horikoshi.

Come si può vedere nel trailer rilasciato dallo studio Bones, incaricato della trasposizione animata del manga edito da Weekly Shonen Jump dal 2014, anche gli animatori sanno quanto questa sia importante, tanto da volerla citare nella nuova stagione di My Hero Academia.

Notato il richiamo, i fan su Twitter hanno iniziato a fare congetture su quale sarà il tono delle nuove puntate, come potete leggere nel nostro articolo sulle reazioni al trailer di My Hero Academia, visto che la prossima si preannuncia una stagione importantissima per i nostri eroi, considerando che All Might ha deciso di ritirarsi, sarà proprio Midoriya a dover dimostrare il proprio valore.

In uscita il prossimo ottobre, secondo una recente annuncio pochi fortunati fan potranno avere un assaggio della nuova stagione con la premiere all'Anime Expo 2019, durante l'evento del 6 Luglio oltre alla messa in onda della prima puntata saranno presenti i doppiatori Kaori Nazuka, David Matranga, Patrick Seitz e Ricco Tajardo.

