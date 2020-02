Trailer per Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, la stagione 2 è in arrivo

L'episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes concluderà la prima stagione dell'anime, trasmesso su Youtube da ormai più di un anno. Nonostante non sia un prodotto ufficiale ma esclusivamente creato per promuovere il videogioco, la serie animata è riuscita comunque a catturare l'attenzione di tanti fan grazie agli scontri mai visti.

Sta però per arrivare una seconda stagione per Super Dragon Ball Heroes. Insieme all'episodio speciale di quest'oggi, è stato pubblicato il primo vero trailer di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, che potete visionare in alto alla notizia. Della durata di un minuto e mezzo, rivedremo il protagonista del videogioco che, mentre si gode una giornata in sala giochi, viene trasportato nel mondo di Dragon Ball.

Rivediamo così Trunks adulto, così come Pan, Goku, Vegeta, Xeno Goku e Xeno Vegeta. Ovviamente non ci saranno solo loro: non mancherà Beerus, che proprio nel trailer dà vita a un importante scontro con Goku, e ci saranno anche nuovi amici e nemici. In questa nuova serie, Goku e Vegeta avranno nuovi vestiti già anticipati dall'episodio speciale.

Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission debutterà a marzo 2020, tuttavia non è stato ancora stabilito il giorno ufficiale di pubblicazione. Considerati i precedenti annunci sull'arrivo in primavera, è probabile una trasmissione negli ultimi giorni del mese in questione. Siete pronti a rivedere i saiyan di Dragon Ball combattere per salvare l'universo?