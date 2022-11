Il nuovo trailer di Sword Art Online Progressive è avvincente

Sword Art Online compie 20 anni di anniversario e, data l’importanza che il brand ricopre nelle operazioni marketing di Aniplex e A-1 Pictures, il connubio continua a spremere la fortunata licenza di Kawahara, il quale nel tempo sta continuando ad espandere oltremisura i racconti del mondo nato dalla sua penna.

Sword Art Online è, appunto, una serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec. Il primo protagonista del franchise è Kazuto Kirigaya, giovane videogiocatore online che si immergerà in una particolare realtà virtuale dal genere MMORPG. A proposito, è appena stato annunciato Sword Art Online Last Recollection, action JRPG in uscita il prossimo anno su console e PC.

Comunque sia, dal 2002 al 2008, Kawahara fece nascere il franchise in forma di web novel sul suo proprio sito internet. Dall'opera sono stati tratti i manga pubblicati da Kadokawa, due serie di light novel spin-off, numerosi videogiochi e film.

Parlando di quest'ultimi, Sword Art Online the Movie Progressive: Scherzo of a Dark Dusk, il secondo film del progetto cinematografico "Sword Art Online: Progressive", è già uscito nel Paese del Sol Levante a fine ottobre e ha incassato in pochi giorni ben 343 milioni di yen (circa 2,3 milioni di euro). Un nuovo video promozionale della pellicola, visibile in calce alla notizia, è appena stato rilasciato e nell'attesa dell'uscita sul suolo italiano, ovvero il 14 novembre, vi segnaliamo che il primo film di Sword Art Online Progressive è su Prime Video.

Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Andrete a vedere Sword Art Online Scherzo of a Dark Dusk al cinema? Fateci sapere.