Trailer per The Ancient Magus Bride Stagione 2: un mese al ritorno dell'anime

A distanza di anni dall'esordio, The Ancient Magus Bride sta per tornare con la Stagione 2 dell'anime. Quando manca ormai solamente un mese all'uscita, un nuovo trailer pubblicato da Studio Kafka avvicina gli appassionati ai protagonisti Chise ed Elias.

Tra le serie animate in arrivo nel prossimo palinsesto una delle più attese dal pubblico è The Ancient Magus Bride 2, esordiente nel 2018 e tornato nel 2021 con un OAD. Per avvicinare il fandom a questo atteso ritorno è stato condiviso il terzo filmato promozionale ufficiale.

Il nuovo trailer di The Ancient Magus Bride Stagione 2 conferma la data di uscita rivelata nelle passate settimane. La premiere della serie animata verrà trasmessa il 6 aprile 2023, riportando i fan tra le braccia di Chise Hatori ed Elias Ainsworth.

A occuparsi della produzione sarà Studio Kafka, che già in precedenza aveva sostituito WIT Studio. Al momento non è ancora noto se la serie sarà composta da 12 episodi, oppure se, vista la vasta quantità di materiale da adattare, verrà suddivisa in due cour da 24 episodi totali. In questa parte della storia Chise vivrà una vita da studentessa, anche se non mancheranno magia, mistero e azione. E voi siete già pronti all'uscita di The Ancient Magus Bride Stagione 2?