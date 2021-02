Trailer per The Promised Neverland 2x05: i bambini in un luogo inaspettato

Archiviata ormai da due anni la prima stagione, The Promised Neverland è tornato a gennaio con un primo episodio molto rapido e che ci ha mostrato il nuovo ambiente in cui sono stati calati i bambini dopo la fuga dall'orfanotrofio Grace Field. Emma e Ray si pongono l'obiettivo di guidare i sopravvissuti e salvare gli umani dagli allevamenti.

La loro sfida non sarà affatto facile e per ora li abbiamo visti in azione in quattro episodi. L'ultimo attualmente pubblicato, l'episodio 4 disponibile su VVVVID da venerdì 29 gennaio 2021, ha ulteriormente sconvolto i piani dei protagonisti di The Promised Neverland. Dopo aver trovato un rifugio sotterraneo abbastanza accogliente e dopo essersi adattati per ben un mese a questa nuova vita, tutto è stato distrutto dall'infiltrazione e successivo assalto degli uomini degli allevamenti.

Terminato l'inseguimento, i bambini sono scappati correndo per una foresta al buio, verso una destinazione ignota. Mentre gli inseguitori si fanno sempre più spietati, il trailer di The Promised Neverland 2x05 ci mostra dove sono finiti i bambini. Nei pochi secondi resi disponibili, vediamo una città abitata da demoni e quindi di personaggi che non conosciamo, mentre intravediamo qualcuno del gruppo principale che conta gli anemoni per l'acqua e carica la manovella per le comunicazioni radio. Alla fine però appare un santuario misterioso con un essere sconosciuto, intorno al quale tutti i bambini stanno mangiando.

The Promised Neverland 2x05 sarà disponibile su VVVVID da venerdì 5 febbraio alle ore 21:00 con sottotitoli in italiano.