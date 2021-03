Trailer per The Promised Neverland 2x09: la difficile scelta di Emma avrà conseguenze?

Settimana dopo settimana, anche la seconda stagione di The Promised Neverland si sta avvicinando al finale. Dopo otto episodi più uno riassuntivo, abbiamo assistito al ritorno di personaggi come Norman ma anche all'arrivo di nuovi compagni e nemici. La trama inizia a dirigersi verso la conclusione ma rimangono ancora delle questioni da risolvere.

Norman aveva deciso di anticipare il suo piano e prendere di contropiede Emma e Ray, i quali non approvavano lo sterminio che il loro amico voleva mettere in atto. Così l'episodio 8 di The Promised Neverland 2 ha portato all'inizio dello sterminio del villaggio di demoni, ma il ragazzo è stato poi colto alla sprovvista in una scena alla Batman V Superman.

Quel dilemma continuerà anche in The Promised Neverland 2x09, che sarà pubblicato in queste ore in Giappone mentre il turno della trasmissione italiana con sottotitoli arriverà venerdì 12 marzo alle ore 21:00 su VVVVID. In basso possiamo vedere il trailer di The Promised Neverland 2x09 con un nuovo confronto tra Emma, Ray e Norman. Mentre Sonju si allontana a cavallo della creatura demoniaca in tutta fretta per dirigersi in altre zone del villaggio, Emma si avvicina al suo amico e dice "In realtà, è difficile, vero? Ma tu sei intelligente, hai scelto un percorso dall'esito certo. Sei gentile, quindi ti stai portando sulle spalle il peso di tutti. Come un dio."

Come evolverà il rapporto tra Emma e Norman nel prossimo episodio dell'anime di The Promised Neverland 2?