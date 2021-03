Trailer per The Promised Neverland 2x10: inizia l'ultima fuga dei bambini di Grace Field

Archiviata la prima fuga da Grace Field, Emma ha portato i suoi fratelli nel mondo esterno. Peripezie e inseguitori sono stati all'ordine del giorno nell'avventura di The Promised Neverland 2, stagione che però sta per arrivare al finale. Degli undici episodi programmati, escludendo quindi quello riassuntivo, ne sono stati mandati in onda ben nove.

Negli scorsi episodi, Emma e Ray hanno ritrovato Norman che però aveva deciso di sterminare completamente i demoni, in modo da creare un mondo vivibile per gli umani. La protagonista di The Promised Neverland non ha accettato la scelta dell'amico e ha tentato di fermarlo fino all'ultimo istante possibile.

Ora che Norman ha deciso di seguire le decisioni di Emma, il gruppo è di nuovo unito, ma a sorpresa arriva una nuova minaccia. A Grace Field, stanno per spedire Phil e gli altri bambini in anticipo rispetto al previsto e per questo Emma deve intervenire per salvare tutti e fuggire nel mondo umano. The Promised Neverland 2x10 si è mostrato in un trailer dove vediamo i primi attimi dell'assalto a Grace Field, portato avanti non solo dai bambini ma anche da Sonju e Mujika.

Ma Peter Ratri e mamma Isabella sembrano essere pronti a mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti.