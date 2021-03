Trailer per The Promised Neverland 2x11: l'ultimo episodio anticipato in un video

Gli 11 episodi di The Promised Neverland 2 stanno per terminare. La trasmissione partita a inizio gennaio 2021, rinviata di diversi mesi a causa della pandemia, ha intrattenuto il pubblico settimana dopo settimana non senza diverse polemiche riguardanti il taglio dell'arco di Goldy Pond e altre situazioni importanti presenti nella storia del manga.

Dopo un episodio 10 di The Promised Neverland 2 senza sceneggiatore creditato nei titoli di coda, la serie si avvicina al suo finale. In Italia, l'episodio 2x11 sarà trasmesso su VVVVID venerdì 26 marzo 2021 alle ore 21:00 con sottotitoli in italiano. Intanto però sull'emittente giapponese è già arrivato il primo trailer che presenta The Promised Neverland 2x11 e gli eventi che andrà a trattare.

Nel mezzo minuto di video disponibile nel tweet in basso, Emma porge la mano a Peter Ratri mentre vediamo i ricordi di quest'ultimo. Nel passato, Ratri si è disperato per la morte del fratello William Minerva e sembra ricordare qualcosa riguardo la famiglia reale e i demoni che hanno retto per secoli il regno. Ma c'è spazio anche per un portale con l'acqua dorata intorno che sembra sarà il collegamento per il mondo degli umani dove Emma e i suoi amici potranno vivere in pace.

"Siamo bloccati sulle nostre posizioni. È difficile ma sicuramente si può cambiare... Sia il nostro destino che il mondo. Questo è il portale che collega al mondo degli umani. Lo aprirò. Voglio cambiare il mondo". Queste le parole di una Emma narratrice nel trailer. Come pensate si concluderà The Promised Neverland 2?