Trailer di The Rising of the Shield Hero 2: l'eroe dello scudo si prepara al ritorno

Uno degli isekai più apprezzati degli scorsi anni sta per tornare. La prima stagione di The Rising of the Shield Hero si è conclusa da tempo su Crunchyroll, mentre la produzione aveva già rivelato un rinnovo non soltanto per una seconda stagione ma anche per una terza. Soltanto che i lavori sono stati rallentati dalla pandemia di Covid-19.

Ciò ha obbligato a rimandare The Rising of the Shield 2 al 2022, con tutto il materiale promozionale associato. Ora che siamo entrati nella stagione autunnale del 2021, si avvicina anche il nuovo debutto di Naofumi Iwatani, Raphtalia e tutti gli altri personaggi di questo mondo fantasy. Crunchyroll ha pubblicato nelle scorse ore un trailer di The Rising of the Shield Hero 2 dedicato a Naofumi, il protagonista e figura centrale del video disponibile in basso.

Riprendendo alcuni spezzoni della stagione precedente, Naofumi torna a vivere alcuni momenti critici dei primi episodi ma anche alcuni attimi teneri con il suo party. Proprio il suo gruppo di avventurieri sarà al centro di The Rising of the Shield Hero 2, dato che si allargherà con alcune new entry.

Nel frattempo in Giappone prende sempre più corpo lo spettacolo teatrale live action di The Rising of the Shield Hero.