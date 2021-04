Trailer per Yasuke: il samurai africano nell'anime di Studio MAPPA e LeSean Thomas

Netflix continua ad ampliare il proprio catalogo con opere d'animazione. E come accaduto già con altri prodotti, non si fa scrupolo nell'unire forze provenienti sia dall'oriente che dall'occidente per creare così anime unici. È il caso di Yasuke che vede unite le forze di Studio MAPPA e di LeSean Thomas.

Yasuke debutterà su Netflix il 29 aprile 2021 in tutto il mondo e, con la data di uscita che si avvicina sempre di più, la piattaforma di streaming ha deciso di condividere trailer e locandina per presentare questo show.

Nel trailer di Yasuke disponibile in alto viene illustrata la storia dietro il ronin di origine africana e che si ritroverà a combattere sui campi di battaglia nipponici come un samurai. In basso invece è disponibile la key visual di Yasuke che riporta la scritta "L'onore ha un nuovo nome", e che illustra una katana piantata nel terreno.

Satoshi Iwataki è il direttore delle animazioni mentre Takeru Sato il direttore tecnico. Kenichi Shima si occuperà del sub-character design e Minoru Nishida è incaricato del design del mondo e dell'impostazione artistica. Junichi Higashi è il direttore del comparto artistico, mentre Yuki Nomoto si occuperà di dirigere il comparto 3DCG; Hyo Gyu Park sarà alla direzione della fotografia. Azusa Sasaki è la color key artist e Mutsumi Takemiya va all'editing.

Yasuke ha già scatenato alcune polemiche sui social per il colore della pelle del protagonista.