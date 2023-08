La trama di Naruto è al pari degli altri Big Three? 10 motivi che confermano questo status

Il palinsesto autunnale 2023 sta per riunire i Big Three. Per la prima volta dopo tanto tempo, ONE PIECE, Bleach e Naruto verranno trasmessi all'unisono, ma perché quest'ultimo fa parte di questo gruppo leggendario? Ecco 10 linee narrative che hanno permesso a Naruto di consacrarsi come uno dei Big Three di Shueisha.

Mentre i fedeli tornano a leggere Kishimoto con il ritorno di Boruto nel sequel Two Blue Vortex, la community torna ancora a confrontare i tre vecchi grandi di Shueisha. La trama di Naruto è al pari di quello di Bleach e ONE PIECE? Lo status di Naruto è più che meritato, ed ecco dieci ragioni che lo confermano!

La narrazione di Naruto parte subito spingendo sull'acceleratore con un arco narrativo intenso, adrenalinico ed emozionante. Parliamo di quello nella Terra delle Onde che porta il neonato Team 7 composto da Kakashi, Naruto, Sakura e Sasuke ad affrontare i due ninja traditori della Nebbia Zabuza Momochi e Haku. Avvio migliore non poteva esserci.

Altra grande battaglia della prima parte dell'opera è quella che avviene tra il Terzo Hokage e Orochimaru. Maestro e allievo si sfidano per Konoha, ma dall'altra parte Naruto affronta il demone della Sabbia, il suo simile Gaara.

L'Organizzazione Alba entra in azione in Naruto Shippuden, ma già nella prima parte dell'opera facciamo la conoscenza di Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki. La loro pericolosità viene evidenziata in uno scontro incredibile con i jonin di Konoha.

Lo scontro finale della prima serie tra Naruto e Sasuke è leggenda. L'Uchiha ne uscirà vincitore, ma la Valle dell'Epilogo resterà impressa nel cuore di Naruto.

La prima saga di Naruto Shippuden è quella del salvataggio del Kazekage. Dopo i dissidi, tra Foglia e Sabbia c'è la pace. Saranno Naruto, Sakura, e altri a sconfiggere un criminale di Alba e a salvare Gaara riportandolo in vita.

Momento più commovente di tutta l'opera è la storia di Jiraiya e la sua missione nel Villaggio della Pioggia. Solitario, sfiderà il leader di Alba, che si rivelerà essere un suo ex allievo. La morte dell'Eremita dei Rospi fa ancora male.

Uccidere Jiraiya non è l'unico atto atroce commesso da Pain. Sarà lui a radere al suolo il Villaggio della Foglia uccidendo numerosi ninja di Konoha, compreso Kakashi. L'arrivo di Naruto in Modalità Eremitica è uno dei punti più alti raggiunti nella storia degli shonen.

La Quarta Grande Guerra Ninja è un arco narrativo che riporta in scena quasi tutti i personaggi della serie in una battaglia su tutto campo. Il culmine di questa saga iconica è l'arrivo di Madara Uchiha e poi degli Hokage.

Sebbene a molti questo risvolto non sia piaciuto, non si può dire che la rinascita di Kaguya Otsutsuki non sia stata una sorpresa. Non è Madara il villain finale, ma un alieno venuto dallo spazio. Soltanto la cooperazione tra i componenti del Team 7 originale può portare la pace.

Il manga di Kishimoto si conclude con uno scontro all'ultimo sangue tra Naruto e Sasuke, ancora una volta nella Valle dell'Epilogo. Infine entrambi ci rimetteranno un braccio, ma il loro legame diventerà finalmente indissolubile.