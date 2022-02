Transformers, la fine è in arrivo: una miniserie racconta gli ultimi giorni dell'Universo

Le avventure a fumetti dei Transformers si avviano verso una conclusione: con l'annuncio della minsierie "Last Bot Standing", IDW Publishing darà il suo addio al mondo degli Autobot e dei Decepticon, in una storia che racconterà gli ultimi giorni dell'Universo di Optimus Prime, Megatron e soci.

Data la perdita delle licenze di GI Joe e Transformers da parte di IDW, la casa editrice ha deciso di salutare l'IP regalandole un vero e proprio finale. Transformers: Last Bot Standing sarà una miniserie in tre numeri scritta da Nick Roche e E.J. Su che inizierà a Maggio.



"L'ultimo abitante di Cybertron rimasto, afflitto dai peccati della sua intera razza, deve salvare il mondo un'ultima volta", annuncia Roche. "In un certo senso, Last Bot Standing è un vero e proprio addio, l'ultima incursione del nostro team creativo nell'Universo dei Transformers di IDW, fatta nel modo più esplosivo e apocalittico immaginabile. Affiancare alle illustrazioni di E.J. Su, l'architetto dal punto vista visivo della run di Transformers di IDW, ai colori della straordinaria Rebecca Nalty, è l'accoppiata più perfetta e agrodolce a cui si potesse pensare per illustrare 'La fine di ogni cosa'".



"Last Bot Standing è una di quelle grandi storie in cui i creatori più influenti si riuniscono per raccontare una versione incredibile di un finale, un'ipotetica ultima storia per i nostri eroi e villain", dichiara l'editor David Mariotte. "Siamo emozionati di poter contare su due dei primi creativi dei Transformers di IDW per raccontare un'avventura diversa da tutte le storie dei Transformers che potreste aver mai visto o che potremmo aver mai realizzato".



A corredo dell'annuncio, oltre alla cover di Transformers: Last Bot Standing #1, IDW ha condiviso anche alcune tavole del numero, che riportiamo in calce. Mentre un'avventura si appresta a concludersi, un'altra sta per ricominciare: il nuovo film Transformers Il Risveglio sarà il primo capitolo di una trilogia.