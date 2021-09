Transformers: la prima, storica serie animata debutta gratis su YouTube

Recentemente tornato ad appassionare il fandom con l'ultima serie della trilogia War For Cybertron, il franchise Transformers torna inaspettatamente nel passato. Hasbro, infatti, ci riporta ai tempi della prima, storica battaglia tra gli Autobot e i Decepticon: la serie animata Transformers del 1984 è ora su YouTube!

Se oggi Optimus Prime, Megatron e i loro sottoposti sono i robottoni più amati e conosciuti della community, il merito lo si deve all'evocativa serie animata datata 1984. Conosciuta anche con il nomignolo di G1, questa serie non ha solamente lanciato le successive stagioni del franchise animato, nonché l'esplosiva pentalogia cinematografica di Michael Bay, ma anche la linea di giocattoli marchiati Hasbro.

Da poco, sul canale YouTube Hasbro Pulse sono stati pubblicati i primi sedici episodi di Transformers Stagione I (1984) e i quarantanove episodi di Transformers Stagione II (1984). Le puntate, in formato video fino a 1080p, sono disponibili unicamente in lingua inglese, ma su YouTube è possibile attivare i sottotitoli in lingua inglese generati automaticamente. Un occasione per perfezionare la conoscenza della lingua e per rispolverare e conoscere una delle serie animate più iconiche degli anni Ottanta.

Se invece il retrò vi fa "paura", sul catalogo Netflix trovate Transformers: War for Cybertron, trilogia anime che rivisita le origini degli Autobot e dei Decepticon riportando i fan alla guerra per il dominio del pianeta natale Cybertron.

Vi lasciamo alla reazione del fandom per l'uscita di Transformers Il Regno, l'ultima stagione della trilogia War for Cybertron, e al primo video del set di Transformers: Il Risveglio, prossimo film del franchise in uscita nel giugno del 2022.