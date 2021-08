Transformers: War For Cybertron, l'oscurità ha abbracciato Optimus Prime in Il Regno

Ogni eroe ha la sua controparte oscura è quella di Optimus Prime, leader dei gloriosi Autobot, è Nemesis Prime. All'interno del franchise, questo personaggio ha avuto origine in diverse maniere e con l'avvento di Il Regno, ultima serie della trilogia animata Transformers: War for Cybertron, abbiamo assistito a una sua nuova "nascita".

Il capitolo finale della trilogia nata nel segno di Rooster Teeth ha portato gli spettatori a rivisitare la battaglia tra Maximal e Predacon, personaggi principale della vecchia serie Beast Wars: Transformers. Ma non solo.

Nel corso dei sei episodi di Il Regno, gli Autobot e i Decepticon sono riusciti a tornare su Cybertron, ma arrivati sul loro pianeta natale sono stati costretti ad affrontare le macchinazioni di Unicron, malvagio robot divoratore di mondi. Mentre Megatron affrontava Galvatron, versione alternativa di se stesso trasformata dal potere di Unicron, anche Optimus Prime si è dovuto confrontare con la sua nemesi.

Nemesis Prime è una versione oscura del leader degli Autobot che mantiene tutti i suoi poteri e la sua personalità, mantenendo però un design decisamente più dark. Quando entra in gioco, rivela di provenire da una linea temporale alternativa in cui Unicron ha trasformato Optimus in un suo schiavo, proprio come fatto con Megatron/Galvatron.



La versione dark di Optimus Prime ha fatto il suo debutto nella serie animata Transformers: Armada e da quel momento è divenuto uno degli antagonisti preferiti dalla community. E voi cosa ne pensate della sua apparizione in War for Cybertron - Il Regno? Vi lasciamo con un trailer dell'ultima serie della trilogia Transformers.