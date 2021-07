Transformers: War for Cybertron, i personaggi di Il Regno presentati dai giocattoli Hasbro

La trilogia animata creata da Rooster Teeth e Polygon Pictures sta per raggiungere il suo epilogo. A breve, infatti, sul catalogo Netflix arriverà Transformers: War for Cybertron - Il Regno, ultima stagione dell'epopea cominciata con L'assedio e Il sorgere della Terra.

In questo terzo e ultimo appuntamento con la trilogia di Transformers: War for Cybertron torneranno i protagonisti di Beast Wars, serie in cui i giganteschi robottoni si trasformavano in animali perlopiù preistorici. In attesa del debutto ufficiale, Hasbro ha presentato in anteprima i nuovi protagonisti con il lancio di una linea inedita di giocattoli a tema.

Negli ultimi episodi della seconda serie, Earthrise, ci è già stato offerto un primo sguardo a Nemesis Primal, versione oscura di Optimus Prime. Questo personaggio, che si trasforma in un gorilla di colore scuro, è stato ufficialmente presentato nel nuovo pack di giocattoli Hasbro. Assieme a Nemesis Primal, possiamo osservare in anteprima Bumblebee, che si trasforma nella classica muscle car gialla, Blackarachnia, un mostruoso ragno, e Fangry, un lupo alato. Cosa ne pensate del design di questi nuovi Transformers?

Il debutto di Transformers: War for Cybertron - Il Regno è programmato per il 29 luglio. Ecco la sinossi della serie fornita da Netflix. "Dopo essere arrivati sulla Terra, gli Autobot e i Decepticon si confrontano con due fazioni rivali Cybertroniane provenienti da un futuro che il loro conflitto ha inavvertitamente creato. Gli eroi e i cattiva della classica serie Beast Wars: Transformers faranno il loro debutto nella trilogia di War for Cybertron".

Vi lasciamo al trailer di War for Cybertron - Il Regno e a tutti i dettagli sull'ultima serie della trilogia Transformers.