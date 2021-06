Transformers: War for Cybertron Trilogy, il terzo e ultimo film dal 29 luglio su Netflix

Transformers: War for Cybertron Trilogy - Kingdom, la terza e ultima parte dell'anime in CGI di Netflix, debutterà il 29 luglio 2021 in tutto il mondo secondo quanto rivelato pochi istanti fa durante la Netflix Geek Week. Così come le prime due parti anche la terza sarà composta da sei episodi, e scriverà la parola fine sulla trilogia di F. J. DeSanto.

Come suggerisce il nome, Transformers: War for Cybertron Trilogy è una serie animata composta da tre parti, L'Assedio (Siege), Il Sorgere della Terra (Earthrise) e Il Regno (Kingdom). La prima parte è stata distribuita nel mese di luglio 2020, mentre la seconda è arrivata lo scorso dicembre. La terza e ultima parte vedrà la luce tra poco più di due mesi, e il primo trailer sarà mostrato in estate.

Negli ultimi due anni Netflix ha rinnovato spesso il suo impegno nel campo della distribuzione anime, acquisendo diritti di serie estremamente importanti come Demon Slayer e Violet Evergarden, senza rinunciare però ai grandi classici e ai prodotti originali. Il marchio Transformers è stato riportato in auge soprattutto grazie alla nuova serie tv, che vi ricordiamo essere co-prodotta dal noto studio giapponese Polygon Pictures e da AllSpark Animation, oltre che dai Netflix Studios.

E voi cosa ne dite? State aspettando la terza e ultima parte? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste appassionati di mecha, inoltre, vi ricordiamo che pochi istanti fa Netflix ha annunciato l'arrivo su Netflix del film Mobile Suit Gundam: Hathaway.