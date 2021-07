Transformers: War for Cybertron Trilogy, il terzo e ultimo film si mostra in un trailer

Uno dei franchise più in voga negli anni Novanta sta per tornare. In arrivo il 29 luglio, Transformers: War for Cybertron - Kingdom si è finalmente mostrato con uno spettacolare trailer, pubblicato sul canale YouTube di Netflix.

Dalla collaborazione tra l'azienda di giocattoli Hasbro e il colosso dello streaming Netflix è nata la trilogia War for Cybertron, un ambizioso progetto multimediale che ha riportato in voga il brand Transformers.

I precedenti due film animati si sono immersi nella storia degli Autobot e dei Decepticon, evidenziando come Optimus Prime e Megatron, rispettivi leader delle due fazioni, siano passati dall'essere amici a eterni rivali. Alla loro guerra, che nel secondo film ha portato il pianeta natale dei Transformers, Cybertron, a essere ridotto a pezzi, si aggiungeranno i Predacons.

A differenza dei normali Transformers, che da giganteschi robottoni diventano i più svariati automezzi, i Predacons si trasformano in animali, per lo più preistorici. Queste new entry, però, sembrano essere governate dal Golden Disk in possesso di Megatron. Per gli Autobot è la fine?

Transformers: War for Cybertron Trilogy - Kingdom è prodotto da Rooster Teeth Productions per Netflix. Studio di animazione responsabile del terzo e ultimo film della trilogia è Polygon Pictures. Ecco la seconda pellicola, Earthrise, in un trailer.