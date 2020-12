Transformers: War for Cybertron Trilogy, la guerra prosegue nel nuovo trailer

Netflix ha diffuso un nuovo trailer per la nuova stagione animata di Transformers: War for Cybertron Trilogy, dal titolo Earthrise. Andiamo a vedere più nel dettaglio.

A seguito del successo della prima serie denominata L'assedio, prodotta da Rooster Teeth, Polygon Pictures e Allspark Entertainment e pubblicata nel Luglio 2020; Netflix ha confermato l'imminente data di pubblicazione del seguito di Transformers: War for Cybertron Trilogy.

La storia ci aveva precedentemente mostrato come la guerra tra le due fazioni, Autobot e Decepticon, avesse distrutto il pianeta Cybertron e, grazie ad un recente primo trailer per la seconda stagione di Transformers: War for Cybertron Trilogy, abbiamo potuto apprendere come le battaglie non siano terminate ma abbiano iniziato a coinvolgere altri mondi ed una nuova fazione, detta dei Mercenari.

Con la crescente attesa dei fan per la nuova serie, in aggiunta ad una rinnovata eccitazione per l'annuncio, da parte di Hasbro, del ritorno della linea di giocattoli Beast Wars, la piattaforma di streaming Americana ha reso pubblico un nuovo video promozionale attraverso il quale possiamo venire a conoscenza di ulteriori sviluppi nella trama vedendo il nuovo gruppo di guerrieri entrare in azione ed osservando l'intensificarsi del conflitto.

Anche voi siete in attesa della nuova stagione? Fatecelo sapere con un commento.