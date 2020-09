Transformers: War for Cybertron Trilogy, Netflix svela il trailer di Earthrise

Lo scorso sabato, durante l'Hasbro Pulse Con, Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Transformers: War for Cybertron Trilogy - Earthrise, la seconda parte dell'attesissima saga animata.

La rivelazione del trailer segue l'eccitante notizia che la popolare linea di giocattoli Transformers: Beast Wars tornerà presto. Secondo la sinossi ufficiale di Netflix per la nuova serie, "Con Allspark andato, Megatron è costretto ad affrontare la dura realtà. i suoi Decepticon sono intrappolati su un Cybertron morente. Nel frattempo, persi nei confini più oscuri dello spazio, Optimus Prime e il suo team si imbarcano. in una missione disperata, incontrando inaspettatamente ... i mercenari in viaggio nello spazio".

Earthrise segue il debutto di successo del primo capitolo di Transformers: War for Cybertron Trilogy, Siege. A luglio, uno dei dirigenti della casa di animazione Rooster Teeth ha spiegato la motivazione che ha portato il progetto su Netflix.

"L'azienda ha sempre cercato di creare contenuti entusiasmanti e soprattutto di metterli al servizio del pubblico", ha dichiarato Jordan Levine, direttore generale di Rooster Teeth. "La nostra struttura di produzione che esiste qui ad Austin, sui live action e sull'animazione, ha dimostrato di realizzare contenuti premium di fascia alta. Quindi molte sono le piattaforme di distribuzione possono supportarlo".

Inoltre ha aggiunto: "Rooster Teeth, Hasbro e Netflix, sono completamente allineate su come portare avanti questo spettacolo e su come commercializzarlo. Stiamo lavorando benissimo insieme".

Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata alla sinossi di Transformers: War for Cybertron Trilogy, Siege e le ultime info sulla trilogia integrale.