Trapelano due nuovi trailer per My Hero Academia: Heroes Rising e uno spoiler mozzafiato

Manca meno di una settimana al debutto in grande stile di My Hero Academia: Heroes Rising, ultimo soggetto originale legato alla mitica serie supereroistica di Kohei Horikoshi. L'approdo del film, ovviamente, non poteva che essere accompagnato da due ultimi trailer promozionali che promettono risvolti sorprendenti.

L'ultimo film di My Hero Academia, che ricordiamo approderà in Italia dal 19 al 25 marzo sotto la partner tra Dynit e Nexo Digital, ha l'arduo compito di stupire il pubblico con un lungometraggio ambizioso ed entusiasmante, dove non mancheranno epici colpi di scena. Lo stesso regista, Kenji Nagasaki, ha inoltre confermato che My Hero Academia: Heroes Rising sarà canonico, nonostante proiettato in una saga futura rispetto agli attuali avvenimenti trasposti nell'anime.

In apertura, dunque, potete concedervi la visione di questi due ultimi straordinari trailer rilasciati in virtù del debutto della pellicola il 20 dicembre in Giappone. Oltre a un comparto tecnico che pare essere maestoso, c'è un dettaglio che è saltato agli occhi da uno spoiler mozzafiato. Vi avvertiamo che quanto segue è un importante avvenimento del film, pertanto vi consigliamo di proseguire nella lettura consapevoli del rischio spoiler.

Nel lungometraggio, dunque, per fronteggiare il nemico Deku farà ricorso al One For All al 100%, il massimo del suo potere, stessa abilità che Nine, antagonista, sarà in grado di copiare a Midoriya. E voi, invece, cosa ne pensate di questi due nuovi trailer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.