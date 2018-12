Trapelano le immagini di una nuova serie di figure dedicate a My Hero Academia

Nelle scorse ore sono spuntate sui social network alcune immagini che ci mostrano delle statuette da collezione dedicate al capolavoro di Kohei Horikoshi, My Hero Academia. Si tratta di figure che raffigurano alcuni dei personaggi principali: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki.

Questo è un periodo veramente eccitante per tutti gli appassionati del manga creato da Koehi Horikoshi, così come per coloro che lo hanno amato nella sua trasposizione animata. Non solo la versione cartacea sta proseguendo a grande velocità conquistando pareri positivi in tutto il mondo, ma sta anche per arrivare la quarta stagione dell'adattamento, di cui la Jump Festa 2019 ci ha regalato un primo trailer. Per non parlare del successo che ha ottenuto My Hero Academia The Movie: Two Heroes.

E, come per ogni serie che raggiunge un tale grado di fama, continuando a rincorrersi le produzioni di ogni genere di oggetti da collezione per i fan, comprese, ovviamente, le action figure. Nelle scorse ore, ad esempio, sono appare sui social delle immagini in cui si possono riconoscere delle statuette che raffigurano proprio alcuni dei personaggi più amati di My Hero Academia.

Come potete constatare voi stessi dai post Twitter riportati in calce alla notizia, stiamo parlando di tre dei pilastri dell'infrastruttura narrativa della serie: Izuku Midoriya, il protagonista e possessore di One For All, ritratto nel suo costume verde caratteristico; Katsuki Bakugo, l'esplosivo amico/rivale di Deku, che sembra veramente spettacolare con le sue granate al posto degli avambracci; e per finire, Shoto Todoroki, che si mostra mentre produce delle fiamme dalle braccia, come il potere ereditato dal padre Endeavor gli permette di fare.

Nel secondo tweet potete osservare la figure di Izuku da vicino, in modo da poterne apprezzare il grande livello di dettaglio e di accuratezza, qualcosa che è tipico dei prodotti appartenenti alla serie di statuette "THE AMAZING HEROES". Purtroppo non si sa ancora nulla di un possibile arrivo in Italia di queste ultime, ma restate aggiornati sulle pagine di Everyeye.

Che ne dite? Vi piacciono queste nuove figure con protagonisti gli eroi di My Hero Academia? Le vorreste nella vostra collezione?