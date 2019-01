Trapelano sinossi e immagini preview del secondo episodio di Girly Air Force

Scopriamo cosa ci attende nel prossimo episodio della nuova serie in onda su Crunchyroll intitolata Girly Air Force, che vedrà la luce il 18 gennaio prossimo. Nelle scorse ore infatti, sono state pubblicate online la sinossi e le prime immagini relative alla seconda puntata.

Girly Air Force ha fatto il suo debutto, portando con sé una buona dose di novità e una trama che comincia appena a spiccare il volo. Per la nuova serie che potete seguire sulla piattaforma streaming di Crunchyroll infatti, si tratta semplicemente dell'inizio, e molte altre avventure attendono Kei nelle undici puntate che ancora ci separano dalla conclusione.

Nel primo episodio abbiamo assistito al salvataggio di Kei, il protagonista, che ora, a quanto sembra dalla sinossi senza spoiler pubblicata online nelle scorse ore, avrà l'occasione di conoscere il suo salvatore:

"Kei incontra il mezzo volante chiamato Gripen, che l'ha salvato poco prima. Sull'aereo chiamato Daughter incontra invece l'ingegnere che normalmente guida gli Anima, che lo informa sul fatto che la ragazza incontrata da Kei si chiama appunto Gripen. Kei viene quindi invitato a trascorre un po di tempo con lei. Mentre stanno camminando in giro per la cittadina di Komatsu, il legame con Gripen non fa che approfondirsi e rendersi più forte."

Oltre a questa piccola anticipazione sono state diffuse anche alcune immagini relative a questo secondo episodio, che, ricordiamo, andrà in onda a partire dal prossimo 18 gennaio 2019. Come potete vedere si tratterà di un episodio piuttosto calmo, senza sequenze adrenaliniche, che approfondirà i personaggi e porterà lo spettatore a vedere sotto una diversa luce anche Gripen e Kei.

La galleria la potete trovare nella parte bassa della presente notizia.