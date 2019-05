The Rising of the Shield Hero: trapelate le immagini e la sinossi del nuovo episodio

The Rising of the Shield Hero, trasposizione animata della light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira, è entrato nella sua fase finale - che vedrà la conclusione delle avventure di Naofumi, Raphtalia e il resto del gruppo.

L'anime è arrivato all'episodio 18 dei 25 previsti dalla produzione, e questa volte invece di ricevere Una clip in anteprima da Crunchyroll, ci pensa il profilo Twitter della produzione a pubblicare delle immagini inedite e una piccola sinossi della nuova puntata di The Rising of The Shield Hero

Il finale di serie si prospetta scoppiettante, con diverse questioni ancora in sospeso e molti personaggi che dovranno confrontarsi con scelte difficili, tra tutti l'eroe dello scudo, che dovrà scegliere se stabilire un contatto con chi lo ha ripudiato o rimanere sui propri passi, nonché l'aspirazione di Fitoria nell'uccidere i 4 eroi - la quale dovrà fare i conti con la protagonista Naofumi - decisa a proteggere a tutti i costi la principessa Melty.

La trasposizione animata dell'omonima light novel di Aneko Yusagi e Minami Seira iniziata il 9 gennaio 2019 va in onda sulla piattaforma di streaming Crunchyroll ogni giovedi pomeriggio. La serie narra le le peripezie dell'eroe dello scudo, Naofumi Iwatani, un ragazzo evocato in un altro mondo e costretto a prendere parte a una storia di tradimenti e pericoli in pieno stile Isekai.