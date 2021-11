Trapped in a Dating Sim: ecco il trailer della serie anime, arriverà ad Aprile

Giovedì è stato aperto un sito web per annunciare l'adattamento anime televisivo di Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs (Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishii Sekai Desu) di Yomu Mishima per il prossimo aprile. Il sito ha pubblicato il primo trailer dell'anime (sopra) e key visual (sotto).

Seven Sea pubblica la serie di light novel in America, e ne descrive la storia in questo modo: "Leon, un ex lavoratore giapponese, si è reincarnato in un "otome game", e ora si dispera per il fatto che in questo mondo siano le donne a dominare gli uomini. È come se gli uomini fossero solo bestiame che serve da trampolino di lancio per le donne.

"Le uniche eccezioni sono gli "obiettivi romantici" del gioco, un gruppo di aitanti uomini guidati dal principe ereditario. In queste bizzarre circostanze, Leon possiede un'arma: la sua conoscenza dal mondo precedente, dove la sua sfacciata sorella lo aveva costretto a completare questo gioco. Leon, che vuole solamente vivere come recluso in campagna, usa tale conoscenza per suscitare una feroce rivolta contro le donne e gli uomini belli."

I membri del cast principale sono: Takeo Ōtsuka come Leon, Kana Ichinose come Olivia, la protagonista del gioco, Fairouz Ai come Angelica Rapha Redgrave, l'antagonista del gioco.

Kazuya Miura (DRAMAtical Murder, Full Dive, Uzaki-chan Wants to Hang Out!) e Shin'ichi Fukumoto dirigono l'anime alla ENGI. Kenta Ihara (Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious, Full Dive, Mieruko-chan, Saga of Tanya the Evil) è responsabile delle sceneggiature della serie, e Masahiko Suzuki (sub-character design su Full Dive, Overlord II e III, Vivy -Fluorite Eye's Song-) si occupa del charachter design.

Mishima ha lanciato la storia sul sito web Shōsetsu ni Narō (Let's Be Novelists) nel 2017. L'etichetta GC Novels di Micro Magazine pubblica la storia con delle illustrazioni di Monda in Giappone, e l'ottavo volume è stato mostrato lo scorso giugno. Monda ha postato un'illustrazione per celebrare la notizia dell'annuncio dell'anime.

Jun Shiosato ha serializzato un adattamento manga nel servizio Dra Dra Shop# di Fujimi Shobo, e l'etichetta Dragon Comics Age di Fujimi Shobo ha pubblicato il sesto volume a luglio. Anche Shiosato ha disegnato un'illustrazione per celebrare la notizia dell'anime.

