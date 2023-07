La trasformazione in Sailor Moon in un cosplay diventato virale

Ci sono tante trasformazioni che sono diventate iconiche nel mondo di anime e manga. Se parliamo di shonen o, comunque, di progetti dedicati a un pubblico prevalentemente maschile, non si può non fare il nome della storica trasformazione di Goku in Super Saiyan. Dal lato femminile, invece, c'è Sailor Moon.

Sailor Moon è una famosa serie giapponese creata da Naoko Takeuchi negli anni '90. La serie è diventata un fenomeno globale ed è considerata uno degli anime più influenti e popolari di tutti i tempi. La storia segue le avventure di Usagi Tsukino, una giovane ragazza di 14 anni che diventa la leggendaria guerriera Sailor Moon. Con l'aiuto di altre guerriere sailor, combatte le forze del male per proteggere la Terra e la Principessa della Luna.

Uno degli elementi più iconici di Sailor Moon è per l'appunto la sua trasformazione magica. Per entrare in combattimento, Usagi si trasforma in Sailor Moon pronunciando la frase "Potere del cristallo di luna, vieni a me!", evento che viene spesso accompagnato da una base musicale, lei indossa un'elegante uniforme alla marinara e viene avvolta da una cascata di luce lunare.

La cosplayer Cheeks ha immaginato questo momento realizzando un cosplay della trasformazione di Sailor Moon: c'è tanta luce su questo sfondo bianco dove campeggia una Sailor Moon solo parzialmente vestita. Il fiocco rosa che si dipana dal centro avvolge la cosplayer con tutti i suoi nastri, coprendola in buona parte, mentre sulla fronte inizia già a presentarsi il simbolo della luna, con i capelli biondi che invece sono già acconciati come di consueto.

Ecco invece un cosplay di Sailor Moon fatato e angelico creato da Fabibi.