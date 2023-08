Le trasformazioni più epiche di Super Dragon Ball Heroes che vorremmo fossero canoniche

Con il web anime di Dragon Ball Super che continua a non trovare alcuna ufficialità e l'aime di Dragon Ball Super fermo ormai da tanto, troppo tempo, a portare avanti regolarmente l'eredità animata del franchise ci sta pensando Super Dragon Ball Heroes con i suoi episodi in uscita a cadenza mensile.

Sebbene sia un prodotto di TOEI Animation, Super Dragon Ball Heroes è una serie animata non canonica, ossia non creata da Akira Toriyama e non coerente con la time-line portata avanti dall'opera. Sfruttando questa non canonicità, Super Dragon Ball Heroes attinge personaggi e trasformazioni di tutte le saghe, da Super a GT, e introduce nuovi avversari e forme spettacolari. Alcune di queste, meriterebbero di diritto di entrare nel canone.

Super Dragon Ball Heroes sta per addentrarsi in una nuova saga e una delle sicurezze delle prossime puntate sarà il Super Saiyan 4. Uno dei punti di forza di questo prodotto è proprio aver riportato in scena quella che molti considerano la trasformazione più bella della serie. Se ciò non bastasse, il SSJ4 viene anche migliorato! In Super Dragon Ball Heroes vediamo il Super Saiyan 4 Limit Breaker, ossia un guerriero Saiyan che riesce a superare il limite del quarto livello. Questa forma la vorremmo assolutamente in Dragon Ball Super.

Nella precedente Mission di Super Dragon Ball Heroes viene introdotto il Super Saiyan Blue Evil, un Super Saiyan God Super Saiyan che riesce a controllare i poteri oscuri e malvagi offerti da Turles. Questa è forse una delle trasformazioni più belle per design.

In Super Dragon Ball Heroes i protagonisti superano i livelli a cui si sono fermati nella serie originale. Vediamo infatti Black Goku Super Saiyan 3 Rosé, Bardack Super Saiyan 3 o Trunks Super Saiyan God. Queste sono trasformazioni che tutti i fan sognavano, soprattutto pensando a Vegeta Super Saiyan 3.

Sempre restando in linea con questo discorso, una delle più belle introduzioni di questo spin-off è Golden Cooler, il fratello di Freezer, già non canonico poiché introdotto solamente dai film di Dragon Ball Z, che raggiunge lo stadio dorato. Cooler fa inoltre un passo in avanti raggiungendo lo stadio di Golder Meta Cooler, e non ci stupiremmo se nella prossima saga arrivasse anche la sua forma Black.