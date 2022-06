Le trasformazioni più iconiche degli anime secondo i fan di Twitter

In risposta a un post nato su Twitter, vari utenti hanno detto la propria. Alcuni si sono concentrati sulle trasformazioni dei personaggi citati qui sopra, in particolar modo tutte le trasformazioni di Goku in Super Saiyan o Ultra Istinto . Altri invece hanno citato Eren Jaeger e la sua ultima forma, quella del Gigante Fondatore, ma hanno trovato spazio anche Kirishima di My Hero Academia e lo stand Gold Experience di Jojo Vento Aureo. Qual è la vostra trasformazione preferita?

C'è Goku che diventa un Super Saiyan per scontrarsi con Freezer in una delle saghe più epiche di Dragon Ball , poi Naruto che può sfruttare il chakra eremitico, in Bleach invece Ichigo viene conquistato dal potere degli Hollow in certi frangenti, Rufy ancora può usare tante trasformazioni diverse grazie ai Gear che operano in modi differenti, e tanti altri ancora. I battle shonen odierni sono ricchi di questa peculiarità. Ma quali sono le trasformazioni più iconiche del mondo degli anime ?

Not my favorite character in this Anime/Manga and it is definitely not as flashy as many other transformations but I LOVED this moment. pic.twitter.com/qXDgAcoeaO — Lorenzo B. (@BBaudix) May 30, 2022

Gold Experience Requiem was amazing for me, and the sound design was just spectacular in the anime pic.twitter.com/yPeSXtKZK1 — Sex Pistols Requiem #savetf2 (@funnyname123456) May 30, 2022

Eren's Founding Titan, the atmosphere and the bgm was whole another level, it was unique than all other anime. — Eren Yeager (@Rahul10019) May 30, 2022

Vasto lorde easily not even close I was hype asf at 2 am 😭 pic.twitter.com/Z3lSLCrf48 — cs nba (@ybvsindustry) May 30, 2022

Out of all theses Forms Mastered Ultra Instinct so hyped that it broke the internet the moment it got revealed. Also it sent ALOT of chills down my Spine 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/n6DsePjw6O — SSB Beat (@Kiondzx20) May 30, 2022

Almost all of Goku’s transformations are hype — TRIGGZ❄️ (@triggphyzicz) May 30, 2022

That will be Luffy's newest transformation in One Piece manga and Naruto's baryon mode in Boruto. They are both 🔥! Now I'm looking forward to Luffy's newest transformation to be animated in the anime👀 pic.twitter.com/GAce1ioQ6B — RobIsBaconSoldier (@RobIsBaconHair) May 31, 2022