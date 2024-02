Quali trasformazioni vedremo in Dragon Ball Daima? Ultra Istinto, Super Saiyan o altro?

L'uscita di Dragon Ball Daima è uno degli eventi più attesi di questo 2024. Al momento, almeno per vie ufficiali, della nuova serie anime originale di TOEI Animation non sappiamo granché. Goku e gli altri torneranno bambini a causa di alcuni demoni, ma come faranno a combattere in queste condizioni?

L'ultimo trailer di Dragon Ball Daima è stato un ritorno alle origini, un tuffo nel passato che ci ha riportati alle atmosfere della prima avventura di Goku. È proprio quello il target di Dragon Ball Daima, permettere ai fan di nuova generazione di assaporare quei toni spensierati della serie originale. Comunque, sappiamo che in Dragon Ball Daima non mancherà l'azione.

Dal materiale promozionale, abbiamo visto Goku gettarsi nella mischia e combattere nonostante l'età infantile. Ma quello che tutti vorremmo sapere è se e quali trasformazioni ci saranno in Dragon Ball Daima.

Per quanto ne sappiamo al momento, Dragon Ball Daima è cronologicamente collocato tra il post della Saga di Majin Bu e l'inizio di La Battaglia degli Dei. La presenza di Kibito e Shin potrebbe farci pensare a un periodo di tempo antecedente al Torneo del Potere, ma probabilmente la loro scissione è dovuta al maleficio dei demoni. A ogni modo, se Dragon Ball Daima dovesse ambientarsi prima rispetto al film citato, allora le trasformazioni divine come il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue non esisterebbero, così come gli status special come Ultra Istinto, Ultra Ego o Gohan Beast.

In Dragon Ball GT Goku era capace di trasformarsi in Super Saiyan, ma non è detto che in Dragon Ball Daima sarà lo stesso. Se questo nuovo anime intende seguire le orme della serie originale, e non di Z o Super, l'intenzione di TOEI potrebbe essere quella di depotenziare i Guerrieri Z per offrire battaglie incentrare sulle arti marziali, piuttosto che sulle onde energetiche e sul ki.

Ultima possibilità è quella del debutto di trasformazioni inedite in Dragon Ball Daima. Il sogno degli appassionati è quello di vedere il Super Saiyan 4 in Dragon Ball Daima, ma questa eventualità potrebbe restare tale. Chissà che TOEI non ci stupisca con una forma esclusiva per Goku bambino! E voi, che trasformazione vorreste vedere in Daima?