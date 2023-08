Tre anime da guardare della prima metà del 2023 su cui pochi avrebbero puntato

Ormai il 2023 è nel pieno della sua terza fase stagionale, quella costellata di lavori partiti a inizio luglio. Mentre tutti questi anime iniziano ad andare in crescendo, preparandosi alcuni per il finale e altri per il loro secondo arco narrativo, bisogna dare uno sguardo anche indietro, osservando gli anime della prima metà del 2023.

Sicuramente in molti guardano agli anime più famosi: nella prima metà del 2023 sono andati in scena prodotti titolatissimi del calibro di My Hero Academia, uno dei due episodi finali de L'Attacco dei Giganti stagione 4, Vinland Saga stagione 2 e anche il redivivo Trigun che è tornato, dopo anni, con il reboot Stampede. Però ci sono stati tre anime nella prima metà del 2023 da guardare, nonostante non avessero nomi di grido. Ecco quali sono.

Il primo è indubbiamente Oshi no Ko, un anime che in molti potrebbero ritenere non del proprio genere. Dopotutto, tratta di idol giapponesi e del mondo dello show business correlato, materia che solitamente non interessa in occidente. Eppure, Oshi no Ko conquista già dal primo episodio, mostrando una storia molto più profonda e con spunti diversi da quelli previsti leggendo la trama. Considerati i colpi di scena immediati, vi basti sapere che si tratta sostanzialmente di un thriller.

Il secondo è Skip and Loafer, un anime dai toni molto più leggeri e simpatici, incentrati sulla giovane Mitsumi che si trasferisce a Tokyo per andare al liceo. Tuttavia, la grande megalopoli giapponese sembra essere troppo per questa ragazzina di campagna e dovrà ambientarsi a dovere. Disponibile su Crunchyroll, lo charme di questa protagonista e il suo modo di ambientarsi a Tokyo vi faranno innamorare del ritmo.

Si torna poi su qualcosa di più pesante con il post apocalittico Heavenly Delusion, il terzo e ultimo titolo di questa lista. I bambini vengono allevati in un contesto protetto, mentre viene raccontato di una Terra all'esterno che è fondamentalmente un inferno. Maru e Kiruko vivono fuori da questo territorio protetto e sono alla ricerca di un paradiso in cui vivere. Sci-fi, colpi di scena e tante scene promettenti porteranno a interessarsi sempre di più a Heavenly Delusion, episodio dopo episodio.

E voi li avevate già visti?