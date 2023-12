Tre anime immortali che meriterebbero di essere visti da ogni amante dell'animazione

Ci sono anime che entrano nell'immaginario collettivo nell'istante stesso in cui esordiscono, per la forza con la quale ci stregano. Altri, magari egualmente formidabili, non conoscono purtroppo lo stesso successo. Vogliamo qui illustrare alcune opere del passato fin troppo sottovalutate, che meriterebbero di essere viste da una platea più ampia.

Il parametro cardine su cui si basa la seguente lista non è da individuare solamente nella “qualità”. Certo la fattura estetica è pur sempre il criterio base per giudicare un'opera, e per quanto tale dato possa andare incontro a valutazioni più o meno soggettive, rimane comunque l'aggancio da cui si rifrangono poi tutte le considerazioni del caso. Ma l'elemento davvero imprescindibile per delineare un canone dei titoli più sottovalutati, l'istanza che guida ogni logica di fondo, riguarda la posizione un po' (anche troppo) subalterna che l'anime in questione occupa nell'immaginario pubblico degli spettatori. Sia perché la serie o film non è stata del tutto compresa, sia perché magari è stata ostacolata dal successo di un'altra opera omologa.

Ogni lista di questo tipo non può che partire allora da uno dei lavori più straordinari, immaginifici e sperimentali che siano mai approdati sulla televisione giapponese: Kare Kano. Noto in Italia con il titolo Le situazioni di Lui e Lei, la serie diretta nel '98 da Hideaki Anno per la Gainax e tratta dall'omonimo manga di Masami Tsuda, ci appare a 25 anni di distanza come un vero miracolo. Non solo perché gioca, mutandoli dall'interno, con i topoi più classici dello shōjo, ma soprattutto per l'ostinazione con cui il suo celebrato (e cerebrale) autore ne destruttura la romance, per portarla verso i lidi della sperimentazione post-moderna. Una serie senza precedenti, che nonostante sia stata prematuramente cancellata a causa delle ingerenze della mangaka – come ricordato da ogni commento o recensione di Le situazioni di Lui e Lei - dovrebbe essere vista, ammirata e idolatrata da qualsiasi amante degli anime.

Altra serie epocale nella storia dell'animazione nipponica, ed ingiustamente sovrastata dalla popolarità dei lungometraggi miyazakiani, è Conan: il ragazzo del futuro. L'anime non solo segna il vero esordio da kantoku (cioè da regista-supervisore) del maestro, ma sintetizza tutte le istanze della sua poetica. Nel viaggio del giovane Conan tra mondi in rovina e prevaricazioni disumane, ritroviamo tutto quel che rende unica una narrazione di Miyazaki, dall'uso improprio della tecnologia alla deriva militarista della corsa al progresso fino all'affermazione di un (insperato) sogno ecopacifista. E alla luce del probabile successo agli Oscar 2024 de Il ragazzo e l'airone, non può perciò esserci momento migliore per rivederla – o scoprirla.

In chiusura di lista, preme qui gettare luce su un lungometraggio animato abbastanza oscuro, che ogni appassionato di anime dovrebbe conoscere: Night on the Galactic Railroad. Il film diretto nel 1985 dal leggendario animatore Gisaburō Sugii è un'esperienza catartica, un racconto che non si “vede” ma che si “esperisce”. Con il cuore, con la mente, e forse con l'anima. Perché il viaggio interplanetario che il gatto antropomorfo di nome Giovanni intraprende tra le galassie attiva, come tutti i grandi percorsi spaziali, una traiettoria di riscoperta del Sé. Un'opera meravigliosa, che capitalizza anche con grande precisione il cuore dell'omonimo romanzo di Kenji Miyazawa, il più popolare autore per l'infanzia che sia mai esistito in Giappone.