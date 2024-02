Tre archi narrativi degli anime shōnen che necessitano di essere così lunghi

Seppur nell'immaginario collettivo gli anime shōnen rispondano ad un'immagine di linearità e di semplificazione, essendo storicamente connotati da archetipi e principi basici del narrare, è pur vero che sono in grado di dare vita a racconti davvero stratificati, come dimostrano i lunghi archi narrativi di cui andremo a parlare qui di seguito.

Rispetto ai loro corrispettivi anagraficamente più “maturi” come i seinen o i josei, gli shōnen godono di un respiro maggiore, sia perché le strategie editoriali da cui nascono portano gli autori ad estendere il racconto su più volumi, in modo da capitalizzare l'investimento emotivo dei lettori giovanili, sia in faccia ad alcune necessità di natura propriamente narrativa/espressiva. Se è pur vero che taluni generi possono ospitare al loro interno prodotti destinati a pubblici anagraficamente differenti – tanto che da questo punto di vista gli isekai potrebbero essere il manuale ideale per i neofiti degli anime – solitamente i manga/anime a trazione action, come ad esempio gli shōnen battle, sono contraddistinti da un campionario decisamente vasto di personaggi e di traiettorie narrative, che intrecciandosi, portano i mangaka a gestire le storie con tempi e ritmi diversi, fino ad estendere un singolo arco narrativo oltre la sua funzione originaria di “segmento” o “porzione” dell'opera.

Se pensiamo ad alcune saghe dei grandi shōnen moderni, e in particolare a quelle più eminentemente corpose e dense sia dal punto di vista del materiale narrato sia da quello temporale, è chiaro che gli archi narrativi in questione abbiano raggiunto delle dimensioni mastodontiche proprio perché i numerosi eventi che andavano settimanalmente a coprire necessitavano di un respiro ampio e dilatato per poter essere raccontati con coerenza, in modo che il mangaka riuscisse, settimana dopo settimana, a restituire un certo grado di incisività alle storie e ai singoli sviluppi di cui si compone l'arco. Come è il caso della saga delle Formichimere.

Se guardiamo all'arco narrativo in questione, e in particolare alle strategie che ne governano le logiche, ecco che la durata estesa appare assolutamente giustificata, sia in termini narrativi che soprattutto comunicativi. D'altronde, come abbiamo visto di recente nell'articolo sulle tre morti più tragiche viste in Hunter x Hunter nella saga delle Formichimere, tale arco non costituisce “solo” l'apice estetico ed espressivo del manga di Yoshihiro Togashi, ma è anche il più ambizioso, un fattore a cui solamente l'estensione temporale poteva rendere giustizia.

Un'altra saga che non poteva di certo esaurire il proprio racconto in una manciata di episodi, e che si è estesa per diversi anni, è quella relativa alla Quarta Grande Guerra Ninja. Proprio come le Formichimere, l'ultimo arco narrativo di Naruto porta Masashi Kishimoto ad estendere i conflitti oltre le soglie di un singolo Villaggio, per ramificare il racconto laddove le storie non avevano ancora messo piede.

Qui la necessità di gestire l'escalation bellica in territori e campi di battaglia diversi, per poi mettere in comunicazione sullo stesso piano le storie di una miriade di personaggi dislocati lungo i vari fronti della guerra, si è tradotta nella realizzazione di ben 119 episodi (che arrivano a 160 se consideriamo tutti i filler) dando così vita ad un macro-arco dalla durata equivalente a circa 3-4 cicli stagionali dei restanti anime. E se la saga, alla fine dei conti, è risultata essere la più controversa agli occhi dei lettori/spettatori di Naruto, il motivo è da ricondurre alle soluzioni narrative perseguite da Kishimoto, e non all'estensione temporale con cui sono state raccontate.

Il terzo – ed ultimo – arco che merita la lunghezza a cui è stato destinato dal suo autore, non può che essere Wano, la seconda saga più lunga (almeno dal punto di vista numerico) della storia degli anime, dietro solo all'arco di Bourbon e Akai di Detective Conan (dalla durata di ben 274 episodi, contro i 191 di Wano). Ma ciò che ci porta ad inserire la saga in questione nella presente lista non è tanto la suddivisione del materiale narrativo in un numero elevatissimo di capitoli (o almeno, non è solo questo) quanto l'importanza esercitata dalla durata nella codificazione delle logiche e degli intrecci di cui si compone la storia. Ed è alla luce di questa riflessione che una delle saghe più lunghe di One Piece, cioè Dressrosa, appare di contro così incongruente e convoluta, proprio perché il contenuto narrativo di partenza non giustifica, a differenza di Wano, la lunghezza che è arrivata a ricoprire.