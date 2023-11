Tre cose di Naruto da ricordare per leggere serenamente Boruto

Nel 1999, Masashi Kishimoto lanciò la serie Naruto su Weekly Shonen Jump. L'anno stava per finire e la rivista già si stava godendo un grande successo come ONE PIECE, con il supporto di Hunter x Hunter e Yu-Gi-Oh, e probabilmente non si aspettava di aver trovato un altro successo di portata mondiale. Decenni dopo, è il tempo della storia di Boruto.

La carriera ninja del padre, pur non essendosi interrotta, si ferma dall'essere protagonista nel 2014, e ora è il momento di Boruto Uzumaki di brillare. Il primo racconto è Boruto: Naruto Next Generations che, come spiega il titolo, lancia la nuova generazione di ninja. Ora però Kishimoto si sta occupando della seconda parte della storia del giovane ninja biondo con Boruto: Two Blue Vortex. Ecco tre cose da ricordare di Naruto per leggere serenamente Boruto.

Boruto è il figlio di Naruto, ma è anche l'allievo di Sasuke. Se la prima è un'ovvietà e la seconda è palese, non è troppo da dare per scontato ciò che significa: Boruto diventerà la sintesi di questi due personaggi, di due figure che hanno reso grande il manga, e già lo ha mostrato con il primo scontro con Code nei primi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex.

Il mondo ninja è sempre in pericolo. Anche se le guerre tra i paesi sono finite, almeno per il momento, ci sono sempre organizzazioni che riescono a mettere le mani su poteri antichi e da non sottovalutare, ed è il caso di Code, che rischia di perdere il controllo del potere del Decacoda, spargendolo per il mondo e mettendo a rischio tutti.

Gli Otsutsuki sono il seme della discordia di questo mondo. Kaguya, un tempo, fu colei che portò il chakra agli umani, ma per un motivo. Ora che il chakra è presente in tutti, gli Otsutsuki vogliono estrarlo e ottenere la forza vitale di tutto il pianeta, e per questo sono in un modo o nell'altro dei cattivi finali che è necessario estirpare per far vivere tutti in pace.



Ora non resta altro che godersi l'inizio di Boruto: Two Blue Vortex e attendere i prossimi sviluppi.