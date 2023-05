Tre guerriere al Romics in questo cosplay di Sailor Moon, Sailor Mars e Sailor Venus

I pianeti del sistema solare, insieme ad altri corpi celesti molto importanti dal nostro punto di vista, hanno ispirato diverse volte storie e trame nei mondi fantastici di manga e anime. Naoko Takeuchi si è fatta un nome negli anni '90 grazie ad alcune guerriere che prendevano i nomi dei pianeti, con a capo Sailor Moon.

Sailor Moon, conosciuta anche come Usagi Tsukino, è la protagonista della serie. È una ragazza goffa e pasticciona, ma quando si trasforma in Sailor Moon, diventa una guerriera potente e determinata. Il suo simbolo distintivo è un cerchio sulla fronte, che rappresenta la Luna. Non è però l'unica guerriera sailor a combattere contro le forze del male. Insieme a lei ci sono Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor Mercury e tutte le altre guerriere del sistema solare fino a Sailor Pluto.

In questo cosplay italiano proposto da Eliza Miyamizu, e scattato al Romics di aprile, c'è un perfetto cosplay di gruppo con Sailor Moon, Sailor Mars e Sailor Venus. Si distingue subito la protagonista al centro con i lunghissimi capelli biondi e la gonna blu, mentre sulla destra c'è la guerriera con colori simili, Sailor Venus con gli abiti arancioni, mentre sulla sinistra c'è l'incendiaria Sailor Mars a tinte rosse. Sailor Moon, Sailor Mars e Sailor Venus sono tre delle leggendarie Sailor Senshi della serie. Queste ragazze sono famose per il loro coraggio, il loro stile unico e la loro dedizione alla difesa dell'amore e della giustizia.

Sailor Mars, il cui vero nome è Rei Hino, è una ragazza dal carattere forte e passionale. È molto protettiva nei confronti delle sue amiche e il suo simbolo è una stella a cinque punte. Sailor Venus, conosciuta anche come Minako Aino, è una ragazza vivace e energica che combatte grazie al potere dell'amore. C'è anche un cosplay di Sailor Saturn dall'oltretomba che amplia il gruppo di guerriere, mentre Fabibi di recente ha proposto un cosplay di Sailor Moon principessa.