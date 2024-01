Tre manga di Akira Toriyama che meritano di essere animati dopo Dragon Ball e Sand Land

Il 2024 è un anno importante per Akira Toriyama, la leggenda vivente del manga giapponese. Nel corso dei prossimi dodici mesi si festeggerà il 40° anniversario dal debutto di Dragon Ball sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma non solo. Quali altri progetti dovremmo aspettarci?

La più grossa e attesa novità in arrivo è il debutto di Dragon Ball Daima, un nuovo anime originale che travolgerà gli appassionati della serie mettendosi alle spalle la trama di Dragon Ball Super. Non ci sarà solamente Dragon Ball nel 2024 del maestro Toriyama. È stata rivelata la data di uscita di Sand Land, che dopo il debutto cinematografico farà il suo travolgente ingresso in scena nel mondo delle serie animate. E poi? Questo potrebbe non essere l'unico manga scritto dall'autore di Dragon Ball a ricevere un adattamento.

Akira Toriyama è iconico per Dragon Ball, ma non è la sua unica creatura. Il mangaka è famoso anche per Dr. Slump e ora anche per Sand Land, tornato alla ribalta a 24 anni dal debutto cartaceo. Queste, tuttavia, non sono le sue uniche serie manga.

Tra i manga e one-shot pubblicati da Toriyama-sensei sono tre quelli che meriterebbero un adattamento animato. Parliamo in primis di Neko Majin, sostanzialmente una parodia di Dragon Ball Z in cui un grosso gattone ha il compito di fermare il male, oltre ché alcuni nemici di Dragon Ball. Si parla di un volume unico di otto capitoli serializzato tra il 1999 e il 2005.

Passiamo poi a Kajika, pubblicato a partire dal 1998 per un totale di 12 capitoli. La storia parla di Kajika, un ragazzo che fa parte di un clan dotato di particolari poteri e che tende a mettersi sempre nei guai. Un giorno il protagonista ucciderà una volpe, il cui spirito lo maledirà trasformando lo stesso Kajika in un ragazzo volpe.

Ultimo del trittico è Cowa!, serie manga di 14 capitoli pubblicata tra il '97 e il '98. Una misteriosa malattia devasta una citta. Gli unici a poter salvare i propri concittadini sono il vampiro Paifu, il fantasma Jose, il mostro Arpon e l'ex lottatore di sumo Maruyama.