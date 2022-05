Tre manga finiscono tra i bestseller USA di inizio maggio: ecco quali sono

Negli ultimi anni, i manga non sono soltanto il fumetto di riferimento del pubblico giapponese. Con il boom che c'è stato ultimamente, anche negli USA le fumetterie e librerie sono state conquistate dalla controparte orientale dei comics. Il New York Times rivela quali sono i bestseller di maggio, con tanti manga nelle prime posizioni.

Nella lista compilata dal New York Times "Graphic Books and Manga bestseller" che è stata appena divulgata in patria, è stato confermato che sono presenti il manga Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, il manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami e infine il manga Spy x Family di Tatsuya Endo.

Il decimo volume di Chainsaw Man è finito in seconda posizione, seguito dal volume 15 di Jujutsu Kaisen. A breve distanza, in quinta posizione, c'è invece il volume 7 di Spy x Family, mentre il primo volume della stessa serie ha raggiunto il settimo posto dopo un ritorno certamente dovuto al fortunato anime prodotto da WIT Studio e Cloverworks. Un'altra comparsa la fa anche il volume 0 di Jujutsu Kaisen, spinto dall'omonimo film di Studio MAPPA, che si posiziona al quattordicesimo posto.

La lista del New York Times tiene in considerazione tutte le uscite di inizio maggio. Ciò conferma ancora una volta che anche negli USA, patria dei comics e dei supereroi, ormai i manga si sono conquistati uno spazio molto ampio.